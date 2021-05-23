Китай стал первой страной, которая во время своего первого полета на Марс осуществила операции на орбите, во время посадки и с помощью марсохода.

Ранее на Марс успешно приземлялись космические корабли Соединенных Штатов и РФ, пишет Радио Свобода.

Китайский марсоход имеет шесть колес и питается от солнечных батарей. Он проведет на планете около трех месяцев, собирая и исследуя образцы грунта с поверхности Марса, чтобы определить, существуют ли там свидетельство жизни.

Марсоход Zhurong прилетел на Марс через несколько месяцев после того, как на Красную планету прибыл американский марсоход Perseverance.

Китайская поддерживаемая армией военная программа имеет большие амбиции. В Пекине хотят иметь свою космическую станцию с экипажем и отправить людей на Луну.

Напомним, вертолет NASA Ingenuity 30 апреля совершил свой четвертый полет на Марсе. Машина пролетела дальше и быстрее, чем при предыдущих попытках.