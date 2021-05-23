В воскресенье, 23 мая, в Украине отмечается День Героев - праздник в честь украинских воинов, посвятивших жизнь борьбе за свободу и независимость своей страны.

В этот день вспоминают о подвигах рыцарей Киевской Руси, запорожских казаков, гайдамаков, повстанцев, сечевых стрельцов, воинов Армии УНР, ОУН-УПА, а также героев Небесной сотни и войны в Донбассе, пишет Обозреватель.

Праздник Героев был установлен 1941 членами Организации украинских националистов. Отмечается он 23 мая - в этот день один из лидеров ОУН Евгений Коновалец был убит сотрудником НКВД в Роттердаме.

Ежегодно в Киеве и других городах Украины в День Героев возлагают цветы к памятникам и памятным знакам Героев Крут, Дмитрия Мирона, Вячеслава Черновола, Ярославы Стецько и других украинских, которые боролись за независимость.

При этом праздничные и памятные мероприятия организуют в течение всей недели, на который выпадает праздник. Национально-патриотические организации добиваются статуса государственного праздника для Дня Героев.

Напомним, в Николаеве, 9 мая, почтили подвиг ветеранов, сражавшихся во Второй мировой.