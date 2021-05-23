По состоянию на воскресенье, 23 мая, в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 160 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 7 человек умерли от последствий заболевания.

Соответствующие данные опубликовала Николаевская ОГА.

Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 42663 (+129);

Первомайск - 2941 (+2)

Южноукраинск - 1959 (1)

Вознесенск - 1841 (+4)

Очаков - 1278 (1).

На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 23 случая коронавирусной болезни.

Выздоровели больных за сутки - 243, всего выздоровели - 63 248. Умерло в регионе от ковида - 1771.

Заболевание COVID-19 установлено у 2319 (0) работников учреждений здравоохранения.

Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 67 490 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, За прошедшие сутки, 22 мая, в Украине зафиксировано 2533 новых случаев COVID-19. В частности заболели 153 детей и 31 медработник.