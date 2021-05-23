За прошедшие сутки, 22 мая, в Украине зафиксировано 2533 новых случаев COVID-19. В частности заболели 153 детей и 31 медработник.

Об этом сообщает Министрество здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умерли 89 человек, выздоровели — 8997 Также госпитализировали 1701 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.

Осуществлено тестирований за сутки методом ПЦР - 16 285, ИФА - 3730, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 14 491.

Напомним, днем ранее, в Украине было зафиксировано 2533 новых случаев COVID-19.