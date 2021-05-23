Похороны бывшего заместителя генерального директора Николаевского облтелерадио, заслуженного журналиста Украины Александра Топчего, состоится в понедельник, 24 мая.
Сообществующее сообщение было опубликовано на странице журналиста в Facebook. .
— Прощание состоится в понедельник, 24 мая, в Кафедральном Соборе Рождества Пресвятой Богородицы на улице Лягина, в 12:00, - сказано в сообщении.
Напомним, известный николаевский журналист Александр Топчий умер в субботу, 22 мая на 70-году жизни.
Похороны бывшего заместителя генерального директора Николаевского облтелерадио, заслуженного журналиста Украины Александра Топчего, состоится в понедельник, 24 мая.
Сообществующее сообщение было опубликовано на странице журналиста в Facebook. .
— Прощание состоится в понедельник, 24 мая, в Кафедральном Соборе Рождества Пресвятой Богородицы на улице Лягина, в 12:00, - сказано в сообщении.
Напомним, известный николаевский журналист Александр Топчий умер в субботу, 22 мая на 70-году жизни.