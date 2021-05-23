По меньшей мере восемь человек погибли в результате падения кабины на канатной дороге у озера Маджоре на севере Италии.

Об этом пишет BBC со ссылкой на итальянские СМИ.

Местные аварийные службы сообщили, что авария произошла на канатной дороге, перевозивший пассажиров из города Стеси на гору Моттароне.

На аварию отреагировали альпийские аварийно-спасательные службы и воздушные вертолеты.

Известно, что двое детей с места события доставили в больницу.

В кабине, согласно предварительной реконструкции событий, было четырнадцать пассажиров.

Известно, что кабина оборвалась в одной из самых высоких точек канатной дороги - 100 метров от конца маршрута.



