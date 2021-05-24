В городе Далянь на северо-востоке Китая автомобиль на огромной скорости влетел в людей на пешеходном переходе. Он наехал на пешеходов, чтобы отомстить из-за того, что стал банкротом.

Как сообщает Reuters, погибло пять человек.

Четыре человека скончались на месте, еще один умер в больнице. Пять пострадавших госпитализировали.

После того, как он сбил людей, мужчина попытался скрыться и столкнулся с грузовиком. Он бросил свое авто и пустился в бега. Буквально через полтора часа после наезда его задержала полиция.

Следствие установило, что он целенаправленно разогнался с нуля до 100 км/ч всего за семь секунд.

В момент ДТП, водитель не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также злоумышленник не принимал накануне каких-либо психотропных веществ.

По словам его самого, он осознанно решил отомстить обществу из-за того, что его инвестиции потерпели крах.

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