Правоохранители предъявили подозрение человеку, которого заметили на камерах наблюдения. На записях он поджег машину создателя популярного киевского сайта про аварии dtp.kiev.ua Влада Антонова.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполици в Киевской области.

Поджигателем оказался 22-летний приезжий из Глухова, раньше к ответственности он не привлекался, в противоправных действиях замечен не был.

Во время обыска у подозреваемого оперативники изъяли улики, подтверждающие его вину.

Если мужчину признают виновным, ему может угрожать до 10 лет лишения свободы.

Поджег произошел в начале 2021, тогда неизвестный сжег Volkswagen Touareg прямо во дворе основателя интернет-портала.

Напомним, 23 апреля, на Варшавской трассе под Киевом произошло масштабное ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля Geely на полном ходу врезался в заднюю часть автомобиля Daewoo Lanos. Начался пожар, а позже прогремел взрыв.