Власти планируют запустить в оборот «паспорта вакцинации» для украинцев с 1 июля.

Об этом сообщают на сайте Офиса президента.

На совещании 24 мая глава государства Владимир Зеленский поинтересовался процессом подготовки «паспортов вакцинации».

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что предварительно запланировано запустить их с 1 июля, синхронизировав это с соответствующими процессами в Европейском Союзе.

Ранее сообщалось, что сертификаты вакцинации от коронавируса введут в Европейском Союзе с 1 июля.