По состоянию на 1 мая 2021, в отделы ГРАГС Николаевщины подали 275 заявлений о расторжении брака по взаимному согласию супругов.

Этот показатель абсолютно идентичен по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, передает Суспільне Миколаїв.

По данным центрального отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Южного межрегионального управления Министерства юстиции в Николаевской области, в январе-апреле 2021 года составлено 253 актовых записи о расторжении брака.

Кроме того, по состоянию на 1 мая поставлено 932 отметки о расторжении брака на основании решений суда.

В 2020 году в течение января-апреля на Николаевщине зарегистрирован 971 развод на основании судебного решения.

Также в текущем году отозвали 23 заявления, что на три меньше, чем в 2020. Зарегистрировали и 24 случая, когда супруги не появилось на государственную регистрацию расторжения брака, что на пять пар меньше, чем в прошлом году.

Количество составленных актовых записей о расторжении брака в 2021 году на 14% процентов меньше. Всего в течение 2020-го в области расторгнули 937 браков.

Сообщается, что в течение января-апреля 2021-го в Николаевской области составили 1506 актовых записей о регистрации брака, что на 35% процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В апреле сообщалось, что за три прошедших месяца 2021 года в полицию Николаевской области суммарно поступило 900 обращений по фактам домашнего насилия.