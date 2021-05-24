«Прикарпатский экспресс» соединит Ивано-Франковск с Киверцами. Планируется, что рейс будет курсировать ежедневно. Первый рейс назначен на 29 мая.

Об этом сообщает пресс-служба национального перевозчика.

Отмечается, что новый рейс спланировали специально под посещение туристических регионов Западной Украины.

— Этот поезд соединит сразу три туристических региона на западе Украины, предоставляя возможность гражданам и гостям страны посетить, в частности, Моршин, который был почти лишен удобного железнодорожного сообщения, — говорится в сообщении.

Поезд № 807/808 сообщения Ивано-Франковск — Киверцы будет ходить ежедневно, кроме среды, отправляться из Ивано-Франковска в 15:20 и прибывать в Луцк в 23:30, а в Киверцы - в 23:50. Маршрут поезда будет проходить через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Подзамче, Радехов, Стоянов, Горохов и Луцк.

В обратном направлении «Прикарпатский экспресс» будет отправляться с 31 мая ежедневно, кроме среды и четверга. Отправление из Киверцов в 5:14 утра, в 5:30 - из Луцка, прибытие в Ивано-Франковск в 13:38.

Напомним, c 14 мая, начинает курсирование новый поезд Ковель-Николаев. Маршрут пролегает через станции Луцк, Ровно, Кривой Рог и Херсон.