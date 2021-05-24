Этот вид, обитающий на Мадагаскаре, относится к уязвимым. Поэтому появление на свет каждой новой особи рыжебрюхого лемура — событие значимое.

Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».

Детеныш рыжебрюхого лемура (Eulemur rubriventer) родился шесть недель назад в Честерском зоопарке (графство Чешир). Это — один из крупнейших зоопарков Великобритании, сотрудники которого работают по программам разведения редких животных.

Малыш весом 70 г стал первенцем пары рыжебрюхих лемуров: четырехлетней Айны и восьмилетнего Фрея. Пол детеныша пока не определили.

Это — первый представитель вида, рожденный в Честерском зоопарке.

Событие важно еще и потому, что лемуры Мадагаскара считаются самой уязвимой группой млекопитающих в мире. Об этом напомнил менеджер зоопарка Майк Джордан. Немало более крупных видов лемуров уже вымерло.

Рыжебрюхий лемур — эндемик Мадагаскара. Он обитает в основном в недоступных лесах на востоке острова. Сегодня эти лемуры исчезают преимущественно из-за уничтожения человеком их среды обитания.

Впервые вид Eulemur rubriventer исследователи описали в 1850 году. Длина взрослой особи — 34-40 см, не считая хвоста. Сам же хвост на 20 процентов длиннее тела. Масса рыжебрюхого лемура — 1,6- 2,4 кг. На голове у самцов расположены пахучие железы.

Ранее сообщалось, что в Николаевском зоопарке родился детеныш зебры. Малыш появился на свет 6 мая у пары Алладина и Бианки. Немного позже новорожденной самке выберут имя.