Полиция Николаевской области предупреждает о возможных перебоях в работе спецлинии 102 завтра, 25 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

Гражданам рекомендуют обращаться непосредственно в дежурные части отделов и отделений ГУНП в Николаевской области или использовать мобильное приложение для мгновенного вызова полиции MyPol.

Николаевское районное управление: дежурная часть (0512) 53-13-31, 40-94-89

Отделение полиции №1 Николаевского районного управления полиции: дежурная часть (0512) 53-12-71, 34-11-98

Отделение полиции №2 Николаевского районного управления: дежурная часть (0512) 64-95-99, 53-13-39

Отделение полиции №3 Николаевского районного управления: дежурная часть тел: (0512) 64-48-97, 40-20-01, 40-20-02

Отделение полиции №4 Николаевского районного управления: дежурная часть: (0512) 53-13-29, 44-68-58

Отделение полиции №5 Николаевского районного управления: дежурная часть тел: (0512) 53-13-41, 53-13-98, 48-05-02

Отделение полиции №6 Николаевского районного управления: дежурная часть (05167) 2-13-02, (0512) 53-13-45

Отделение полиции №7 Николаевского районного управления: дежурная часть тел: (05154) 3-02-63, (0512) 53-13-47

Отделение полиции №8 Николаевского районного управления: дежурная часть (05153) 2-13-67, (0512) 53-13-10

Вознесенское районное управление: дежурная часть (05134) 3-31-51, (0512) 53-13-21

Сектор полицейской деятельности №1 Вознесенского районного управления: дежурная часть (05163) 2-11-34, (0512) 53-13-19

Отделение полиции №1 Вознесенского районного управления полиции: дежурная часть (05131) 9-12-54, (0512) 53-13-17

Сектор полицейской деятельности №1 отделения полиции №1 Вознесенского районного управления: дежурная часть (05159) 9-14-47, (0512) 53-13-27

Отделение полиции №2 Вознесенского районного управления полиции: дежурная часть (05152) 9-14-32, (0512) 53-13-25

Отделение полиции №3 Вознесенского районного управления полиции: дежурная часть (05136) 5-44-00, 4-58-02

Баштанский районный отдел полиции: дежурная часть: (05158) 2-71-56, (0512) 53-13-08

Отделение полиции №1 Баштанского районного выделит полиции: дежурная часть: (05151) 9-16-61, (0512) 53-13-43

Сектор полицейской деятельности №1 отделения полиции №1 Баштанского районного отдела полиции: дежурная часть: тел: (05164) 9-15-09, (0512) 53-13-33

Отделение полиции №2 Баштанского районного отдела полиции: дежурная часть (05162) 3-13-38, (0512) 53-13-49

Сектор полицейской деятельности №1 отделения полиции №2 Баштанского районного отдела полиции ГУНП: дежурная часть: (05168) 9-13-02, (0512) 53-13-15

Первомайский районный отдел полиции: дежурная часть (05161) 7-52-02, (0512) 53-19-03

Отделение полиции №1 Первомайского районного отдела полиции: дежурная часть (05132) 3-04-99, (0512) 53-13-06

Отделение полиции №2 Первомайского районного отдела полиции: дежурная часть (05135) 9-11-35, (0512) 53-13-23

Сектор полицейской деятельности отделения полиции №2 Первомайского районного отдела полиции: дежурная часть (05133) 2-25-73, (0512) 53-13-37.

Ранее сообщалось, что в Первомайске на горячем поймали квартирного вора.