Хит украинской электрофолк группы Go_A, которая заняла пятое место на международном песенном конкурсе Евровидение-2021, занял лидерские позиции в музыкальном рейтинге Spotify.

Об этом пишет Корреспондент.

Конкурсная песня «Шум» стала лидером в итальянском рейтинге музыкальных хитов Spotify. При том, что Италия - страна, победившая на Евровидении-2021. В то же время, в рейтинге лучших мировых хитов Spotify 50 Viral украинский хит приподнялся с пятой ступеньки на четвертую всего за несколько дней.

Песня Шум является примером украинской аутентичной музыки. Видеоролик с выступления группы на конкурсе с данной композицией, опубликованный 18 мая, уже набрал около десяти миллионов просмотров.

Напомним, выступление группы Go_A было одним из лучших по итогам голосования зрителей.