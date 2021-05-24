Студент Берлинского университета искусств Тобиас Трубенбахер изобрел уличный фонарь, который способен получать энергию от ветряной турбины.

Об этом сообщает Fast Company.

Атрибут уличного освещения был разработан, как экологический продукт. В сам фонарь включен датик движения, который включает свет только тогда, когда кто-то проходит под фонарем.

В нем также есть аккумулятор, который накапливает электричество, поэтому лампа может работать даже в менее ветреные дни. Другой ключевой компонент лампы— это сам свет, который предлагает сразу несколько технологических решений. Свет теплого цвета не привлекает внимание насекомых.

Тобиас Трубенбахер описывает климатически нейтральную выработку энергии лампой как «эстетическую игру», которая улучшает общественное пространство, украшает улицы и решает проблему климатического кризиса одним махом.

— Дизайн не только определяет, как работают уличные фонари. Это также может формировать наше отношение к ним и, следовательно, влиять на то, как мы их используем, — говорит он.

Напомним, реставраторы Николаевского областного краеведческого музея восстановили керамический фонарь, которому 2600 лет.