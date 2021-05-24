В Украине 66,6% жителей южных областей (Одессы, Херсона, а также Запорожской и Николаевской областей – прим.) не прививаются от дифтерии и столбняка каждые 10 лет, хотя это нужно делать по национальному календарю профилактических прививок.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проводившегося компанией по социологическим исследованиям Gradus Research в партнерстве с фармацевтической компанией Санофи в Украине накануне Всемирной недели иммунизации.

Более половины опрошенных (63,1%) утверждают, что не делают эти прививки из-за отсутствия надлежащего информирования населения, 20,2% - боятся последствий возможных побочных эффектов.

— Действительно, большинство прививок делается в возрасте до полутора лет - это так называемая первичная вакцинация. Но нужно помнить о том, что в 6 лет делается ревакцинация от дифтерии и столбняка, полиомиелита и вводится вторая доза вакцины от кори, паротита и краснухи (КПК). Последняя ревакцинация в детском возрасте делается от полиомиелита - в 14 лет, от дифтерии и столбняка - в 16. Во взрослом возрасте рекомендуется прививаться каждые 10 лет от дифтерии и столбняка. Так же взрослым обязательно надо прививаться против отдельных болезней, если они не получили защиту от них в детстве, - указала Ирина Волошина, доктор медицинских наук, профессор кафедры семейной медицины, терапии, кардиологии и неврологии ФПО ЗГМУ:

Большинство жителей региона считают, что к официальному национальному календарю прививок в первую очередь нужно добавить вакцины от таких болезней: гепатита А (39,9%), менингококковой инфекции (33,3%) и гриппа (29%). К слову, сегодня прививки от менингококковой инфекции является заказным и покрывается за счет государства для несовершеннолетних граждан США и стран Европы из-за серьезности течения болезни и возможность развития хронических осложнений.

— К сожалению, сегодня прививки от менингококковой инфекции, гриппа и гепатита А не входят в национальный календарь обязательных профилактических прививок, но мы, врачи, рекомендуем вакцинировать детей и взрослых от этих заболеваний за свой счет, ведь вакцинация - это единственный надежный способ защиты от этих инфекционных заболеваний и тяжелых осложнений после них, - добавила Ирина Волошина.

Пандемия COVID-19 побудила 17,8% респондентов более тщательно изучать вопрос вакцинации от опасных инфекционных заболеваний. Опрос продемонстрировал, что только 30,7% респондентов готовы покупать вакцины европейских производителей за собственные средства, остальные (69,3%) хотели бы получать вакцину за государственный счет, что является самым высоким показателем в стране. Факторами, которые имеют решающее значение для вакцинации, стали наличие качественной вакцины (39%) и осознание угрозы болезни (39,4%).

Методология опроса

В опросе приняли участие жители Одессы, Херсона, а также Запорожской и Николаевской областей. Среди респондентов 49,5% мужчин и 50,5% женщин. Наибольшее количество опрошенных составили респонденты в возрасте от 35-44 лет - 35,5% и 25-34 года - 31,6%, 18-24 года - 15,6% и 45-50 лет - 17,3%.

Напомним, за минувшие сутки, в Украине, 23 мая, подтвердили 1334 случая коронавируса. В частности, заболели 86 детей и 21 медработник. В антилидерах снова Николаевская область.