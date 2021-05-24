С наступлением летнего сезона департамент требует от управляющих компаний выполнения всех своих обязанностей, в частности, покоса травы.

Об этом рассказал директор департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Он упомянул, что к компаниям, которые должны обслуживать жильцов, накопилось много вопросов, среди которых состояние придомовой территории, подъездов и сетей.

— Работаем с управляющими компаниями по этому вопросу, но с ними история усложняется. Более того, есть достаточно много управляющих компаний, фактически проваливших историю с покосом. К ним есть множество других вопросов, они знают, о ком я говорю: это управляющие компании на территории Центрального района, Заводского, Корабельного. В ближайшее время, я думаю, они почувствуют нашу реакцию по этому поводу, — сказал Сергей Коренев.

Он заверил, что в департаменте отслеживают тарифы, которые составляются в городе, и все они включают в себя перечень обязанностей конкретной компании.

— Департамент координирует деятельность жилищной сферы города. В составе каждого тарифа есть обязательный набор полномочий, которые осуществляет управляющая компания. Мы отслеживаем все эти тарифы. Когда в тарифе нет содержания придомовой территории, такой протокол не может быть принят, — отметил директор департамента ЖКХ.

Услуги по покосу травы также обязательно входят в этот список. Жильцы могут лишь регулировать частоту выполнения этой обязанности компанией.

— В случае, если жильцы хотят, чтобы косилось во дворе, предположим, раз в месяц, то тариф один. Если они говорят, что динамика покоса должна быть два раза за сезон, то тариф тогда меньше. Когда эти обязательства не выполняются, у жильцов есть право составить акт, что услуга не оказывается и уменьшить таким образом тариф. К сожалению, жильцы не всегда ею пользуются, — добавил Сергей Коренев.

Напомним, в начале мая в Ингульском районе жаловались на управляющую компанию «Місто для людей», которая отказывается косить траву у подъезда одного из домов. В ответ на это в компании заявили, что совладельцы дома по Херсонскому шоссе, 1/3 на общем собрании самостоятельно определили услуги, входящие в тариф — это техническое обслуживание внутридомовых систем и освещения мест общего пользования. Согласно договора по данному адресу, уборка придомовой территории и покос травы не входит в тариф ООО «Місто для людей Миколаїв», поэтому данная услуга не предоставляется.