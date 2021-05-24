Солист итальянской группы-победителя «Евровидения-2021» «Måneskin» Дамиано Давид не употреблял наркотики во время конкурса — это подтвердили результаты анализов.

Как сообщила пресс-служба Евровидения, певец добровольно сдал тест на наркотики и получил негативный результат, что подтвердил Европейский вещательный союз.

— В Зеленой комнате не было употребления наркотиков, и мы считаем дело закрытым, — подчеркнули в пресс-службе.

В Европейском вещательном союзе также заявили, что обеспокоены спекуляциями, которые породили фейковые новости, «омрачили дух и результат события и несправедливо обрушились на группу».

Ранее в Сети появилось видео, на котором солист «Måneskin» Дамиано Давид наклоняется к столу после своего выступления в финале Евровидения-2021. Некоторые зрители посчитали, что в этот момент он якобы нюхал кокаин.

Группа опровергла слухи, а певец объяснил, что наклонился поднять разбитый бокал, который уронил его коллега. Организаторы Евровидения назвали спекуляциями слухи вокруг видеозаписи. Коллектив заявил, что против наркотиков и что Дамиано готов пройти тест, потому что ему нечего скрывать.

Напомним, победителями Евровидения 2021 стали представители Италии — группа «Måneskin». Они получили от зрителей наибольшее количество баллов — 318. Жюри 39 стран дало итальянцам 206 баллов. Это первая победа Италии на конкурсе с 1990 года.