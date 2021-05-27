Вертолет NASA Ingenuity 22 мая совершил свой шестой полет на Марсе. Первые 150 метров машина пролетела «без сучка и задоринки», потом возникли небольшие проблемы, но поставленные задачи были выполнены.

Об этом сообщила пресс-служба NASA.

Вертолету была дана команда подняться на высоту 10 метров и переместиться на 150 метров в юго-западном направлении со скоростью 4 метра в секунду. Дальше машина должна была продвинуться еще на 15 метров к югу, производя фотосъемку местности, а потом еще на 50 метров к северо-востоку и совершить посадку.

— Телеметрия показала, что первый 150-метровый участок полета прошел без сучка и задоринки. Но ближе к концу возникли небольшие проблемы, — отмечается в сообщении.

Но потом что-то произошло: Ingenuity начать то терять, то набирать скорость и раскачиваться. Так продолжалось до самого конца полета. Перед посадкой, которая завершилась благополучно, бортовые датчики показывали, что отклонения по крену и тангажу у вертолета составили более чем 20 градусов.

В целом, отметили в NASA, полет прошел успешно. Аппарат выполнил все поставленные перед ним задачи, несмотря на то, что он опустился в 5 метрах от заданного места посадки.

Как выяснили техники NASA, примерно на 54-й секунде полета в программе бортового компьютера вертолета произошел сбой, что привело к тому, что таймер на фотокамере стал показывать неправильное время, оказывая влияние на систему навигации вертолета.

— Несмотря на все эти проблемы, Ingenuity справился с ситуацией. Полученная информация будет проанализирована, чтобы расширить наше представление о том, как совершать полеты на Марсе, — подчеркивается в сообщении.

Напомним, беспилотный вертолет NASA Ingenuity 19 апреля совершил первый испытательный полет на Марсе. Летательный аппарат совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты.