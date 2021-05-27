Вертолет NASA Ingenuity 22 мая совершил свой шестой полет на Марсе. Первые 150 метров машина пролетела «без сучка и задоринки», потом возникли небольшие проблемы, но поставленные задачи были выполнены.
Об этом сообщила пресс-служба NASA.
Вертолету была дана команда подняться на высоту 10 метров и переместиться на 150 метров в юго-западном направлении со скоростью 4 метра в секунду. Дальше машина должна была продвинуться еще на 15 метров к югу, производя фотосъемку местности, а потом еще на 50 метров к северо-востоку и совершить посадку.
— Телеметрия показала, что первый 150-метровый участок полета прошел без сучка и задоринки. Но ближе к концу возникли небольшие проблемы, — отмечается в сообщении.
Но потом что-то произошло: Ingenuity начать то терять, то набирать скорость и раскачиваться. Так продолжалось до самого конца полета. Перед посадкой, которая завершилась благополучно, бортовые датчики показывали, что отклонения по крену и тангажу у вертолета составили более чем 20 градусов.
В целом, отметили в NASA, полет прошел успешно. Аппарат выполнил все поставленные перед ним задачи, несмотря на то, что он опустился в 5 метрах от заданного места посадки.
Как выяснили техники NASA, примерно на 54-й секунде полета в программе бортового компьютера вертолета произошел сбой, что привело к тому, что таймер на фотокамере стал показывать неправильное время, оказывая влияние на систему навигации вертолета.
#MarsHelicopter #Ingenuity Flight Six Navcam Image pic.twitter.com/LIuROM5ux3— Space Curiosity (@spacecuriosity_) May 27, 2021
— Несмотря на все эти проблемы, Ingenuity справился с ситуацией. Полученная информация будет проанализирована, чтобы расширить наше представление о том, как совершать полеты на Марсе, — подчеркивается в сообщении.
Напомним, беспилотный вертолет NASA Ingenuity 19 апреля совершил первый испытательный полет на Марсе. Летательный аппарат совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты.
Вертолет NASA Ingenuity 22 мая совершил свой шестой полет на Марсе. Первые 150 метров машина пролетела «без сучка и задоринки», потом возникли небольшие проблемы, но поставленные задачи были выполнены.
Об этом сообщила пресс-служба NASA.
Вертолету была дана команда подняться на высоту 10 метров и переместиться на 150 метров в юго-западном направлении со скоростью 4 метра в секунду. Дальше машина должна была продвинуться еще на 15 метров к югу, производя фотосъемку местности, а потом еще на 50 метров к северо-востоку и совершить посадку.
— Телеметрия показала, что первый 150-метровый участок полета прошел без сучка и задоринки. Но ближе к концу возникли небольшие проблемы, — отмечается в сообщении.
Но потом что-то произошло: Ingenuity начать то терять, то набирать скорость и раскачиваться. Так продолжалось до самого конца полета. Перед посадкой, которая завершилась благополучно, бортовые датчики показывали, что отклонения по крену и тангажу у вертолета составили более чем 20 градусов.
В целом, отметили в NASA, полет прошел успешно. Аппарат выполнил все поставленные перед ним задачи, несмотря на то, что он опустился в 5 метрах от заданного места посадки.
Как выяснили техники NASA, примерно на 54-й секунде полета в программе бортового компьютера вертолета произошел сбой, что привело к тому, что таймер на фотокамере стал показывать неправильное время, оказывая влияние на систему навигации вертолета.
#MarsHelicopter #Ingenuity Flight Six Navcam Image pic.twitter.com/LIuROM5ux3— Space Curiosity (@spacecuriosity_) May 27, 2021
— Несмотря на все эти проблемы, Ingenuity справился с ситуацией. Полученная информация будет проанализирована, чтобы расширить наше представление о том, как совершать полеты на Марсе, — подчеркивается в сообщении.
Напомним, беспилотный вертолет NASA Ingenuity 19 апреля совершил первый испытательный полет на Марсе. Летательный аппарат совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты.