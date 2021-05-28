Германия начнет предлагать прививки от коронавируса детям старше 12 лет с 7 июня.

Об этом сообщила канцлер Ангела Меркель, пишет ZN.ua.

Она подчеркнула, что вакцинация не будет обязательной и не повлияет на то, смогут ли дети ходить в школу или отдыхать.

Ожидается, что Европейское агентство по лекарственным средствам утвердит прививки Pfizer/BioNTech Covid для детей от 12 до 15 лет в пятницу, которые уже разрешены ЕС для лиц старше 16 лет.

— Дети и молодые люди в возрасте от 12 лет и старше смогут записаться на прием с 7 июня, — заявила Ангела Меркель после переговоров с региональными лидерами Германии.

По ее словам, желающим будет предложено сделать хотя бы одну прививку к началу нового учебного года.

— Главный посыл для родителей: обязательных прививок не будет, — заявила Ангела Меркель репортерам.

Прививка детей рассматривается как ключевой шаг на пути к коллективному иммунитету в борьбе с пандемией.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреесус призвал богатые страны передать остатки вакцин от коронавируса COVID-19 бедным, а не проводить вакцинацию детей.