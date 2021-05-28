Глава авиакомпании Ryanair Майкл Олири назвал принудительную посадку в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем «подготовленным и незаконным угоном».

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание ссылается на письмо, которое Майкл Олири отправил руководителю департамента авиации Беларуси.

В письме он называет поступок Беларуси «порицаемым незаконным действием» и требует власти Беларуси идентифицировать трех пассажиров, которых компания подозревает в работе на КГБ.

Как сообщалось, международная организация гражданской авиации (ICAO) проведёт расследование о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске 23 мая.