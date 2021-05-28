Сегодня, 28 мая, хищнику по имени Тикси исполнилось 4 года.

Об этом сообщают на странице зверинца в Facebook.

Тикси прибыл в Николаевский зоопарк 22 октября 2019 года из французского зоологического и ботанического парка города Мюлуз. Животное передали в рамках Международной программы разведения снежных барсов в Европе.

Ирбис занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы, поскольку численность этих зверей катастрофически сокращается. Сейчас ирбис находится в числе вымирающих видов.

В Николаевском зоопарке также живет самка этого вида по имени Таши, которой уже исполнилось 7 лет. Зоопарк Николаева участвует в Международной программе сохранения этого вида.

Ранее сообщалось, что в городском зверинце ко Дню города планируют открыть новую локацию для ягуаров и леопардов.