Фельдшер эвакуационного отделения 36-й отдельной бригады морской пехоты Андрей Шидловский занял первое место в конкурсе по тактической медицине ВМС ВС Украины.

Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

Отмечается, что в одиннадцатом классе сержант занял третье место в финальном этапе Всеукраинского конкурса научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук по биологии и ботанике.

После окончания школы он решил связать свою жизнь с медициной и поступил в Днепровский государственный медицинский университет.

Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский указом наградил орденом «За мужество» III степени двоих николаевских морских пехотинцев, которые отдали жизни на Донбассе.