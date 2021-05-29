В селе Кандыбино Константиновской ОТГ Николаевской области отсутствует транспортное сообщение с областным центром с 2016 года. Перевозчики отказываются обслуживать село и ближние к нему населенные пункты за плохой дороги и малого пассажиропотока.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Cуспільне: Миколаїв».

Плохое состояние дорожного покрытия и малый пассажиропоток — основные причины отсутствия транспортного сообщения в селе Кандыбино, рассказывает глава Константиновской территориальной общины Антон Паентко. В 2016 году перевозчиком здесь было частное предприятие ОДО «Орион-Авто», которое впоследствии отказалось от маршрута «Новошмидтовка — Николаев» (через Кандыбино).

Чтобы обеспечить жителей Кандыбино и ближних к нему сел транспортом, в Константиновской ОТГ писали обращения в высшие органы власти — и к главе администрации, и к нардепу по данному округу Игорю Негулевскому.

— Мы, в свою очередь обращались, к главе администрации с ходатайством, чтобы включить эту дорогу при распределении средств на ремонт местных дорог. Было обращение в Минрегион и депутату Верховной рады по 130 округу Негулевському с ходатайством включить эту дорогу в перечень программ «Большая стройка». Ну , к сожалению, пока ответа по этим вопросам нет , - говорит председатель Константиновской сельского совета Антон Паентко.

Села Новоматвеевское и Кандыбино расположены между двумя большими автомагистралями: до Киевской трассы — тринадцать километров, до Кировоградской — семь.

Искусственное увеличение маршрутов в конце девяностых нивелировало государственную программу «Сельский автобус», которая предусматривала транспортное сообщение с райцентром. В результате направлений, в том числе пригородных, возникло много и большинство из них экономически были невыгодны.

— Со временем их стали отменять, — рассказал исполняющий обязанности начальника управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Сергей Сикорский.

В области действует 386 автобусных маршрутов общего пользования, из них — 92 пригородных и 294 междугородных. Их обслуживают частные перевозчики. Государственных перевозок в Николаевской области нет.

— Здесь надо сделать акцент как раз на том, что сельский совет сам может обеспечить перевозки в пределах самого ОТГ. Маршрут сам по себе не может существовать. Мы можем сейчас его сделать из Кандыбино, из Новоматвеевки, из любого населенного пункта. Но он должен работать, он должен быть экономически обоснованным, — сказал Сергей Сикорский.

Обеспечить перевозки людей из Кандыбино и соседних сел в областной центр Константиновская территориальная община не может, потому что это перевозки областного значения. Их заказывает Николаевская ОГА.

— Организовывать подвоз до сельского центра пока также невозможно, — говорит председатель ОТГ Антон Паентко.

По словам и. о. начальника управления инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации Сергея Сикорского, в области нет ни одной территориальной общины, которая организовала внутренние перевозки жителей населенных пунктов.

Фото Сергея Куропятника

Ранее сообщалось, что в Николаевской области жители десятков сел не могут добраться до райцентра из-за того, что перевозчики отказываются обслуживать маршруты с разбитыми дорогами.