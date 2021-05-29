Индия сообщила о 173 790 случаях заражения коронавирусом за минувшие сутки, что является самым низким показателем за последние 45 дней.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается также, что за сутки скончались 3617 инфицированных индийцев.

Согласно данным министерства здравоохранения, число инфицированных в Индии в настоящее время составляет 27,7 миллиона человек, умерло с начала пандемии 322 512 человек.

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Индии в последний месяц самая сложная в мире. Страна переживает вторую волну пандемии, которая набирает обороты самыми быстрыми в мире темпами.

Индия сегодня занимает второе место в мире (после США) по общему количеству заразившихся коронавирусом и третье — по числу смертей от COVID-19 (после США и Бразилии).

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 29 мая в Николаевской области зарегистрирован 141 новый случай коронавирусного заболевания.