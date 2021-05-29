В Николаевской облгосадминистрации заявили, что стали на сторону активистов в дискуссии вокруг поднятия уровня Александровского водохранилища.

Об этом сказал вице-губернатор по вопросам туризма Николай Маринов в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Он отметил, что решение было непростым, поскольку на одной чаше весов — экология и развитие туризма, а на другой — энергетика и тарифы на электричество.

— Это тяжелое решение, ведь две важные составляющие на весах. Это туризм/экология и энергетика/тарифы, в том числе. Ведь атомная энергетика самая дешевая. Решение не простое, тем не менее, мы решили стать на сторону экологии и туризма в этом вопросе. Его (решения, — прим.) и будем придерживаться. Дискуссия будет непростая, думаю, долгая. Но возможности по туризму там шикарные, экология колоссальная. Нельзя просто так взять и затопить, учитывая интересы экономические, интересы людей, — сказал Николай Маринов.

Напомним, 19 мая у здания Николаевской облгосадминистрации прошла акция протеста «Национального корпуса» против затопления Бугского Гарда, работы завода «Экотранс» и НГЗ.

В конце апреля активисты, ветераны АТО приковали себя цепями к камню на Гардовом острове, протестуя против поднятия уровня воды в водохранилище.