Украина пересмотрит индикаторы «зеленой зоны» в соответствии с обновленными индикаторами Европейского Союза.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет «Интерфакс-Украина».
«Мы изменим индикаторы, которые будут отражать индикаторы, работающие в ЕС. Если мы достигнем индикаторов, которые приняты в ЕС, и перейдем в «зеленую зону», это будет свидетельствовать о том, что мы даже без паспортов вакцинации сможем посещать страны ЕС. Это то, к чему мы стремимся», — сказал он журналистам в субботу.
Напомним, правительство Хорватии с 28 мая ослабило карантинные ограничения. В частности, ресторанам и кафе разрешено принимать посетителей внутри, а также разрешили продажу алкоголя ночью.
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Украина пересмотрит индикаторы «зеленой зоны» в соответствии с обновленными индикаторами Европейского Союза.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет «Интерфакс-Украина».
«Мы изменим индикаторы, которые будут отражать индикаторы, работающие в ЕС. Если мы достигнем индикаторов, которые приняты в ЕС, и перейдем в «зеленую зону», это будет свидетельствовать о том, что мы даже без паспортов вакцинации сможем посещать страны ЕС. Это то, к чему мы стремимся», — сказал он журналистам в субботу.
Напомним, правительство Хорватии с 28 мая ослабило карантинные ограничения. В частности, ресторанам и кафе разрешено принимать посетителей внутри, а также разрешили продажу алкоголя ночью.