Во Вьетнаме обнаружили абсолютно новый штамм коронавируса, который является гибридом «индийского» и «британского» вариантов COVID-19.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
— После выполнения секвенирования генов у недавно выявленных пациентов мы обнаружили новый вариант, который представляет собой смесь штаммов из Индии и Великобритании, — сказал министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг.
По словам чиновника, этот штамм более заразен и очень быстро распространяется воздушным путем.
За короткое время было зафиксировано очень много случаев заражения «вьетнамским» штаммом в разных местах страны.
Нгуен Тхань Лонг уточнил, что с конца апреля в 31 из 63 городов и провинций страны новым штаммом COVID-19 были инфицированы почти 3600 граждан, что составляет более половины от общего количества зафиксированных заражений в стране.
Также он добавил, что Вьетнам «вскоре объявит миру о новом штамме».
Напомним, Индия сообщила о 173 790 случаях заражения коронавирусом за минувшие сутки, что является самым низким показателем за последние 45 дней.
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Во Вьетнаме обнаружили абсолютно новый штамм коронавируса, который является гибридом «индийского» и «британского» вариантов COVID-19.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
— После выполнения секвенирования генов у недавно выявленных пациентов мы обнаружили новый вариант, который представляет собой смесь штаммов из Индии и Великобритании, — сказал министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг.
По словам чиновника, этот штамм более заразен и очень быстро распространяется воздушным путем.
За короткое время было зафиксировано очень много случаев заражения «вьетнамским» штаммом в разных местах страны.
Нгуен Тхань Лонг уточнил, что с конца апреля в 31 из 63 городов и провинций страны новым штаммом COVID-19 были инфицированы почти 3600 граждан, что составляет более половины от общего количества зафиксированных заражений в стране.
Также он добавил, что Вьетнам «вскоре объявит миру о новом штамме».
Напомним, Индия сообщила о 173 790 случаях заражения коронавирусом за минувшие сутки, что является самым низким показателем за последние 45 дней.