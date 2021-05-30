Во Вьетнаме обнаружили абсолютно новый штамм коронавируса, который является гибридом «индийского» и «британского» вариантов COVID-19.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

— После выполнения секвенирования генов у недавно выявленных пациентов мы обнаружили новый вариант, который представляет собой смесь штаммов из Индии и Великобритании, — сказал министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг.

По словам чиновника, этот штамм более заразен и очень быстро распространяется воздушным путем.

За короткое время было зафиксировано очень много случаев заражения «вьетнамским» штаммом в разных местах страны.

Нгуен Тхань Лонг уточнил, что с конца апреля в 31 из 63 городов и провинций страны новым штаммом COVID-19 были инфицированы почти 3600 граждан, что составляет более половины от общего количества зафиксированных заражений в стране.

Также он добавил, что Вьетнам «вскоре объявит миру о новом штамме».

Напомним, Индия сообщила о 173 790 случаях заражения коронавирусом за минувшие сутки, что является самым низким показателем за последние 45 дней.