В Николаевской области продолжается прививочная кампания против COVID-19, за минувшие сутки вакцинировали 383 человека.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Всего же в области вакцинировано 40417 человек,
В Украине за сутки 29 мая было вакцинировано от коронавируса 8 592 человек, из них первую дозу получили 7 119 человек, полностью иммунизированы - 1 473. Об этом сообщила пресс-служба Минздраве.
В течение суток для иммунизации населения от коронавируса работали 102 мобильные бригады и 300 пунктов прививки.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области прививку от коронавируса за 28 мая получили 1000 человек. Первую дозу вакцины ввели 883 людям и вторую — 117.
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В Николаевской области продолжается прививочная кампания против COVID-19, за минувшие сутки вакцинировали 383 человека.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.
Всего же в области вакцинировано 40417 человек,
В Украине за сутки 29 мая было вакцинировано от коронавируса 8 592 человек, из них первую дозу получили 7 119 человек, полностью иммунизированы - 1 473. Об этом сообщила пресс-служба Минздраве.
В течение суток для иммунизации населения от коронавируса работали 102 мобильные бригады и 300 пунктов прививки.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области прививку от коронавируса за 28 мая получили 1000 человек. Первую дозу вакцины ввели 883 людям и вторую — 117.