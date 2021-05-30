В Николаевской области продолжается прививочная кампания против COVID-19, за минувшие сутки вакцинировали 383 человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Всего же в области вакцинировано 40417 человек,

В Украине за сутки 29 мая было вакцинировано от коронавируса 8 592 человек, из них первую дозу получили 7 119 человек, полностью иммунизированы - 1 473. Об этом сообщила пресс-служба Минздраве.

В течение суток для иммунизации населения от коронавируса работали 102 мобильные бригады и 300 пунктов прививки.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области прививку от коронавируса за 28 мая получили 1000 человек. Первую дозу вакцины ввели 883 людям и вторую — 117.