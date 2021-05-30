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Погода в Карпатах 30 мая значительно ухудшилась. В горах идет снег, а температура воздуха +1.
Об этом сообщает пресс-центр Черногорского горно поисково-спасательного поста.
На горе Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 30 метров. Ветер юго-западной 3-5 м/с. Температура воздуха +1.
Отметим, на сайте УкрГидрометцентра указано, что сегодня в большинстве областей Украины, кроме южных, идут сильные дожди. Температура воздуха на западе составляет +15+17.
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Погода в Карпатах 30 мая значительно ухудшилась. В горах идет снег, а температура воздуха +1.
Об этом сообщает пресс-центр Черногорского горно поисково-спасательного поста.
На горе Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 30 метров. Ветер юго-западной 3-5 м/с. Температура воздуха +1.
Отметим, на сайте УкрГидрометцентра указано, что сегодня в большинстве областей Украины, кроме южных, идут сильные дожди. Температура воздуха на западе составляет +15+17.