16-летняя девушка, которая по версии полиции вышла ночью 28 мая на позиции Вооруженных сил Украины вблизи Верхнеторецкого потому, что хочет проживать на территории неоккупированной Украины, на самом деле убегала из-за сложных отношений с бабушкой.

Об этом сообщает LB.ua.

Как сообщила руководитель службы по делам детей, девочка просто заблудилась. А возвращаться не хочет из-за сложных отношений с бабушкой.

Родители девушки умерли - мама от рака, папа от другой болезни. С 2017 она на учете и под опекой в так называемой «ДНР».

Подросток рассказала, что то, как о ней написали в полиции, неправда.

— Я читаю сообщения и комментарии о том, что ребенок убежал и не хочет в «ДНР» жить. Она мне звонит и говорит, что ей такие новости присылают друзья, а это неправда. Прошу ее не переживать, - сообщила психолог.

По словам психолога, когда девочка захочет вернуться домой, то может быть там врагом.

— Ребенок просто заблудился, оказался в сложной жизненной ситуации, с которой теперь должны искать выход взрослые, - прокомментировала психолог.

28 мая девушка сбежала из оккупированной Горловки. По версии полиции, несовершеннолетняя, пересекая минные поля, сознательно пришла на линию разграничения.