Международный астрономический союз (IAU) назвал одну из малых планет именем выдающегося украинского физика Ивана Пулюя.

Об этом в Facebook сообщил ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины Василий Шендеровский.

— Этого момента ученые, коллектив Тернопольского национального технического университета им. Ивана Пулюя, жители Гримайлова ждали более трех лет. Международный астрономический союз (IAU) назвал малую планету именем Ивана Пулюя (226858) Ivanpuluj=2004 TY 13, о чем сообщено в Bulletin WGSBN (рабочая группа по вопросам номенклатуры небесных тел) Vol.1, #1, 2021, May 14, p.24, - говорится в сообщении.

По словам ученого, таким образом реализован один из пунктов мероприятий по случаю 175-летия со дня рождения украинского ученого Ивана Пулюя.

Напомним, вертолет NASA Ingenuity 30 апреля совершил свой четвертый полет на Марсе. Машина пролетела дальше и быстрее, чем при предыдущих попытках.