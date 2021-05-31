«Николаевгаз Сбыт» предлагает предпринимателям и бюджетным организациям покупать газ и электроэнергию у одного поставщика. Комплексный продукт обычно дешевле, чем газ и электроэнергия по отдельным договорам, за счет сокращения операционных расходов поставщика.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Анализ рынка показывает, что у бизнеса существует запрос на одного надежного и удобного поставщика и газа, и электричества. В ООО «Николаевгаз Сбыт» готовы удовлетворить это требование. Пакетное предложение компании предусматривает обслуживание клиента одним персональным менеджером по газу и электроэнергии, индивидуальный подход к расчету цены и удобные сервисы.

По словам директора ООО «Николаевгаз Сбыт» Дмитрия Маслова, клиенты получают гибкие коммерческие предложения, ведь стоимость энергоресурса уже определяют рыночные механизмы и объемы потребления, а не фиксированные тарифы.

«Мы гарантируем индивидуальный подход к расчету цены, чтобы она была выгодной именно для потребителя», — отметил он.

Для заключения договора с ООО «Николаевгаз Сбыт» потребителю необходимо позвонить менеджеру и узнать детали сотрудничества.

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