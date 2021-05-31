С 31 мая в столице Азербайджана Баку возобновили работу метрополитена. Он был закрыт более чем на полгода из-за коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Такое решение на прошлой неделе принял оперативный штаб при кабинете министров.
Метро Баку не принимало пассажиров с октября 2020 года после ужесточения карантинных ограничений.
При этом метро вместе с остальным общественным транспортом не будет работать по выходным.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить. По его словам, уже есть карантинная усталость.
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С 31 мая в столице Азербайджана Баку возобновили работу метрополитена. Он был закрыт более чем на полгода из-за коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Такое решение на прошлой неделе принял оперативный штаб при кабинете министров.
Метро Баку не принимало пассажиров с октября 2020 года после ужесточения карантинных ограничений.
При этом метро вместе с остальным общественным транспортом не будет работать по выходным.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на летний период карантинные ограничения могут ослабить. По его словам, уже есть карантинная усталость.