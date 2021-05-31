С 31 мая в столице Азербайджана Баку возобновили работу метрополитена. Он был закрыт более чем на полгода из-за коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Такое решение на прошлой неделе принял оперативный штаб при кабинете министров.

Метро Баку не принимало пассажиров с октября 2020 года после ужесточения карантинных ограничений.

При этом метро вместе с остальным общественным транспортом не будет работать по выходным.