Заполненность коек для пациентов с подтвержденными случаями COVID-19 в больницах Николаевской области уменьшилась последнюю за неделю на 2,7% и по состоянию на понедельник, 31 мая, составляет 19,9%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Николаевской ОГА в Facebook.

На стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных находится 521 человек, больной ковидом или с подозрением:

КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» - 69 больных (загруженность 62,7%);

Первомайская центральная районная больница - 35 больных (загруженность 29,2%);

городская больница №1 Николаева - 64 больных и 73 человека с подозрением (загруженность 50,7%);

родильный дом №1 Николаева - 3 больных (загруженность 3%);

Южноукраинска городская многопрофильная больница - 9 больных и 2 человека с подозрением (загруженность 9,2%);

Баштанская центральная районная больница - 4 больных и 3 с подозрением (загруженность 13,5%);

Вознесенская городская многопрофильная больница - 19 больных и 10 человек с подозрением (загруженность 29%);

Новобугская центральная районная больница - 15 больных и 9 с подозрением (загруженность 17,8%);

городская больница №3 Николаева - 32 больных и 54 человека с подозрением (загруженность 36,6%);

городская детская больница №2 Николаева - 2 больных и 19 человек с подозрением (загруженность 21%);

городская больница №5 Николаева - 29 больных и 12 человек с подозрением (загруженность 11,2%);

Николаевская областная детская клиническая больница - 1 больной и 11 человек с подозрением (загруженность 24%);

Николаевская центральная районная больница - 2 больных (загруженность 2,5%);

Новоодесская центральная районная больница - 11 больных (загруженность 11%);

Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр - 15 больных (загруженность 4,3%);

Доманевская центральная районная больница - 4 больных и 1 с подозрением (загруженность 4,8%);

Очаковская многопрофильная больница - 7 больных (загруженность 6,5%);

Снигиревская центральная районная больница - 5 больных и 1 с подозрением (загруженность 5%).

Напомним, в Николаевской области за прошедшие сутки зарегистрировано 107 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 3 человек умерли от последствий заболевания.



