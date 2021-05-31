По состоянию на понедельник, 31 мая в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 107 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 3 человек умерли от последствий заболевания.
Соответствующие данные опубликовала Николаевская ОГА.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 43485 (+95);
Первомайск - 2968 (-);
Южноукраинск - 1988 (-);
Вознесенск - 1848 (-);
Очаков - 1281 (-).
На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 12 случаев коронавирусной болезни.
Заболевание COVID-19 также установлено у 2343 (+6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 156, всего выздоровели - 65 209. Умерло в регионе от последствий ковида - 1802.
Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 68 604 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Напомним, в Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 30 мая получили 218 людей.
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По состоянию на понедельник, 31 мая в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 107 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 3 человек умерли от последствий заболевания.
Соответствующие данные опубликовала Николаевская ОГА.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев - 43485 (+95);
Первомайск - 2968 (-);
Южноукраинск - 1988 (-);
Вознесенск - 1848 (-);
Очаков - 1281 (-).
На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 12 случаев коронавирусной болезни.
Заболевание COVID-19 также установлено у 2343 (+6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 156, всего выздоровели - 65 209. Умерло в регионе от последствий ковида - 1802.
Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 68 604 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Напомним, в Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 30 мая получили 218 людей.