По состоянию на понедельник, 31 мая в населенных пунктах Николаевской области зарегистрировано 107 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 3 человек умерли от последствий заболевания.

Соответствующие данные опубликовала Николаевская ОГА.

Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 43485 (+95);

Первомайск - 2968 (-);

Южноукраинск - 1988 (-);

Вознесенск - 1848 (-);

Очаков - 1281 (-).

На других административных территориях, в т.ч. отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 12 случаев коронавирусной болезни.

Заболевание COVID-19 также установлено у 2343 (+6) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 156, всего выздоровели - 65 209. Умерло в регионе от последствий ковида - 1802.

Всего за время пандемии в Николаевской области было зарегистрировано 68 604 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, в Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 30 мая получили 218 людей.