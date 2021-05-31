В Николаевской области первую дозу вакцины против коронавируса за последние сутки, 30 мая получили 218 людей.

Об этом информирует Министерство здравоохранения.

Всего с начала кампании в регионе было вакцинировано 40 635 людей: из них первую прививку сделали 35 558, вторую - 5077.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 6168 человек.

Наибольшее количество приви сделали в Киеве 2073, наименьше в Черкасской области - 8. Ни одной прививки не было сделано в Ровенской области.

Всего с начала кампании по вакцинации проведены 1 147 581 прививки. Вакцинировано - 1 021 806 человек, из них получили первую дозу - 1 021 804 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 125 777.

Вакцинацию проводили силами 60 мобильных бригад по иммунизации и 120 пунктов прививок.

Напомним, в Украине обнаружили 1703 новых заражения коронавирусом за минувшие сутки. Больше всего новых случаев в Днепропетровской и Николаевской областях.