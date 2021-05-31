В Украине обнаружили 1703 новых заражения коронавирусом за минувшие сутки. Больше всего новых случаев в Днепропетровской и Николаевской областях .

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине:

умерли от вируса 64 человека,

выздоровели 4934 пациентов.

Больше всего новых случаев в Днепропетровской области (+134), Николаевской области (+107), Харьковской области (+68), Запорожской области (+69).

Отметим, что на сайте СНБО указано, что за минувшие сутки заразились 1022 человека.

За сутки в Украине протестировано:

методом ПЦР - 8822 человек,

методом ИФА - 1176 человек,

экспресс-тестами - 6226 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 202 494 лица;

выздоровели - 2 041 082 лица;

летальных исходов - 50 536;

проведения ПЦР-тестов - 10 180 777

За минувшие сутки в Украине также обнаружили 1703 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской и Харьковской областях.