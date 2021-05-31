В Украине обнаружили 1703 новых заражения коронавирусом за минувшие сутки. Больше всего новых случаев в Днепропетровской и Николаевской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине:
Больше всего новых случаев в Днепропетровской области (+134), Николаевской области (+107), Харьковской области (+68), Запорожской области (+69).
Отметим, что на сайте СНБО указано, что за минувшие сутки заразились 1022 человека.
За сутки в Украине протестировано:
За все время пандемии в Украине:
За минувшие сутки в Украине также обнаружили 1703 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской и Харьковской областях.
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В Украине обнаружили 1703 новых заражения коронавирусом за минувшие сутки. Больше всего новых случаев в Днепропетровской и Николаевской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине:
Больше всего новых случаев в Днепропетровской области (+134), Николаевской области (+107), Харьковской области (+68), Запорожской области (+69).
Отметим, что на сайте СНБО указано, что за минувшие сутки заразились 1022 человека.
За сутки в Украине протестировано:
За все время пандемии в Украине:
За минувшие сутки в Украине также обнаружили 1703 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Днепропетровской и Харьковской областях.