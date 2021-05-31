1 июня в Николаевской области ожидаются дожди, грозы и порывы ветра. Уровень опасности — «желтый».

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ухудшение погоды ожидается в четырех областях — Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской.

«1 июня в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 28 мая в Николаеве прошел сильный ливень с грозой, а часть микрорайона Матвеевка накрыло градом.