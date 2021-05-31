|Скорость ветра:
|1.9 м/с
|Восход солнца:
|05:01
|Заход солнца:
|20:37
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|3.7 м/с
|Восход солнца:
|04:52
|Заход солнца:
|20:58
|Температура завтра:
|+15 C°
С 9 сентября вступают в силу изменения в аэронавигационном пространстве Словакии, необходимые для полноценной работы аэропорта «Ужгород». Его аэродром заканчивается на границе со Словакией, что делало невозможным взлет и посадку самолетов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
С 9 мая, когда вступят в силу изменения в аэронавигационном пространстве Словакии, управление его частью будет делегировано Украине. Следовательно, в этом году авиакомпании смогут осуществлять посадку на аэродроме Ужгорода по аэронавигационными приборами.
Отмечается, что уже подготовлено публикацию о делегировании и зафиксирована дата вступления в силу этих изменений с 9 сентября 2021 года.
Для этого украинский провайдер аэронавигационных услуг, Украэрорух, прошел сертификацию по стандартам Евросоюза, за что получил от словацкой стороны назначение как провайдера услуг в определенной части воздушного пространства.
Отмечается, что авиакомпания «Роза Ветров» начнет выполнение регулярных рейсов на аэродром с 1 июня. Однако до 9 сентября полеты будут осуществляться по правилам визуальных полетов.
Правила визуальных полётов — совокупность авиационных правил и инструкций, предусматривающих ориентирование экипажа и выдерживание безопасных интервалов путём визуального наблюдения за линией естественного горизонта, ориентирами на местности и другими воздушными судами.
Ранее сообщалось, что аэропорт Ужгорода возобновит свою работу после перерыва.
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
|
Хто гонить фуфло?Станислав Мартиросов
С 9 сентября вступают в силу изменения в аэронавигационном пространстве Словакии, необходимые для полноценной работы аэропорта «Ужгород». Его аэродром заканчивается на границе со Словакией, что делало невозможным взлет и посадку самолетов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
С 9 мая, когда вступят в силу изменения в аэронавигационном пространстве Словакии, управление его частью будет делегировано Украине. Следовательно, в этом году авиакомпании смогут осуществлять посадку на аэродроме Ужгорода по аэронавигационными приборами.
Отмечается, что уже подготовлено публикацию о делегировании и зафиксирована дата вступления в силу этих изменений с 9 сентября 2021 года.
Для этого украинский провайдер аэронавигационных услуг, Украэрорух, прошел сертификацию по стандартам Евросоюза, за что получил от словацкой стороны назначение как провайдера услуг в определенной части воздушного пространства.
Отмечается, что авиакомпания «Роза Ветров» начнет выполнение регулярных рейсов на аэродром с 1 июня. Однако до 9 сентября полеты будут осуществляться по правилам визуальных полетов.
Правила визуальных полётов — совокупность авиационных правил и инструкций, предусматривающих ориентирование экипажа и выдерживание безопасных интервалов путём визуального наблюдения за линией естественного горизонта, ориентирами на местности и другими воздушными судами.
Ранее сообщалось, что аэропорт Ужгорода возобновит свою работу после перерыва.