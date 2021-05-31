С 9 сентября вступают в силу изменения в аэронавигационном пространстве Словакии, необходимые для полноценной работы аэропорта «Ужгород». Его аэродром заканчивается на границе со Словакией, что делало невозможным взлет и посадку самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

С 9 мая, когда вступят в силу изменения в аэронавигационном пространстве Словакии, управление его частью будет делегировано Украине. Следовательно, в этом году авиакомпании смогут осуществлять посадку на аэродроме Ужгорода по аэронавигационными приборами.

Отмечается, что уже подготовлено публикацию о делегировании и зафиксирована дата вступления в силу этих изменений с 9 сентября 2021 года.

Для этого украинский провайдер аэронавигационных услуг, Украэрорух, прошел сертификацию по стандартам Евросоюза, за что получил от словацкой стороны назначение как провайдера услуг в определенной части воздушного пространства.

Отмечается, что авиакомпания «Роза Ветров» начнет выполнение регулярных рейсов на аэродром с 1 июня. Однако до 9 сентября полеты будут осуществляться по правилам визуальных полетов.

Правила визуальных полётов — совокупность авиационных правил и инструкций, предусматривающих ориентирование экипажа и выдерживание безопасных интервалов путём визуального наблюдения за линией естественного горизонта, ориентирами на местности и другими воздушными судами.