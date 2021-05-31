Задолженность по выплате заработной платы работникам предприятий, учреждений и организаций области по состоянию на начало мая составила 54,7 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.

78,6% долга или 43 миллиона гривен — задолженность по Николаеву. Отмечается, что за апрель сумма долга уменьшилась на 1,9 миллиона (на 3,3%).

По видам экономической деятельности — наибольшая часть долга возникла в складском хозяйстве и вспомогательной деятельности в сфере транспорта (22,1 миллиона гривен или 40,4%). Работодатели своевременно не рассчитались с 2,1 тысячей работников, каждому из которых не выплачено в среднем 26,2 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что в апреле средняя зарплата в Николаевской области составила 12 651 гривну. Реальная зарплата в сравнении с мартов снизилась на 6,7%, номинальная — на 6%.