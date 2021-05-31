В апреле средняя зарплата в Николаевской области составила 12 651 гривну. Реальная зарплата в сравнении с мартов снизилась на 6,7%, номинальная — на 6%.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.

Самый высокий уровень начисленной заработной платы наблюдался у работников предприятий по поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха — 23,5 тысячи. В складском хозяйстве и вспомогательной деятельности в сфере транспорта штатному работнику начисляли в среднем 16,5 тысяч гривен.

В металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; производстве мебели, другой продукции, ремонте и монтаже машин и оборудования; производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий — 15,4 −15,1 тыс.

В сфере водоснабжения, канализации, обращения с отходами; производстве машин и оборудования, не отнесенных к другим группировкам; профессиональной, научной и технической деятельности; производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции — 13,7 — 12,8 тысячи.

В здравоохранении; информации и телекоммуникациях; транспорте добывающей промышленности и разработке карьеров; финансовой и страховой деятельности — 12,4 −11,4 тысячи гривен.

В то же время на предприятиях временного размещения и организации питания; операций с недвижимым имуществом; текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов; по производству электрооборудования размер начисленной заработной платы не превысил 7 тысяч.

Напомним, что в конце прошлого года средняя зарплата в Николаевской области составляла более 14,5 тысяч гривен.