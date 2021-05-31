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На месте будущего мостового перехода через реку Гнилой Еланец дорожники завершили бетонирование всех 30-ти буронабивных свай на глубине 27-29 метров. Следующим этапом станет формирование металлического каркаса, а также установка опалубки и бетонирование ростверков (верхняя часть свайного фундамента, — прим.).
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области.
— Дневная и ночная смены мостостроителей круглосуточно продолжают выполнять работы по возведению нового мостового перехода через реку Гнилой Еланец. Ежедневно здесь работают около 20 дорожных рабочих, — сказано в сообщении.
Параллельно завершено асфальтирование временной объездной дороги, протяженностью 1,6 километра. Продолжаются работы по установке дорожных знаков, нанесение разметки и укрепления обочины.
— Земляные работы на финальной стадии, поэтому совсем скоро сможем наблюдать как мостовой переход набирать высоту и обзаведется опорами, — отметили в САД.
Напомним, ремонтне работы на участке трассы Н-24 «Благовещенское-Николаев (через Вознесенск)» вблизи Новой Одессы стартовали 6 апреля.
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На месте будущего мостового перехода через реку Гнилой Еланец дорожники завершили бетонирование всех 30-ти буронабивных свай на глубине 27-29 метров. Следующим этапом станет формирование металлического каркаса, а также установка опалубки и бетонирование ростверков (верхняя часть свайного фундамента, — прим.).
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Николаевской области.
— Дневная и ночная смены мостостроителей круглосуточно продолжают выполнять работы по возведению нового мостового перехода через реку Гнилой Еланец. Ежедневно здесь работают около 20 дорожных рабочих, — сказано в сообщении.
Параллельно завершено асфальтирование временной объездной дороги, протяженностью 1,6 километра. Продолжаются работы по установке дорожных знаков, нанесение разметки и укрепления обочины.
— Земляные работы на финальной стадии, поэтому совсем скоро сможем наблюдать как мостовой переход набирать высоту и обзаведется опорами, — отметили в САД.
Напомним, ремонтне работы на участке трассы Н-24 «Благовещенское-Николаев (через Вознесенск)» вблизи Новой Одессы стартовали 6 апреля.