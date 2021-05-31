Команда исследователей при помощи новой методики микроскопии смогла в четыре раза глубже рассмотреть мозг мыши, раньше для этого требовалась хирургическая операция.

Об успехе сообщает портал Futurism.

Обычно череп блокирует микроскоп, рассеивая и блокируя прохождения света. Раньше ученым надо было сверлить мозг, по сути, проводя операцию на головному мозгу.

Новый метод устраняет все это и создает подробную и динамическую карту сосудистой сети мозга, которая, по мнению исследователей, может быть ценным медицинским инструментом.

— Визуализация биологической динамики в невозмущенной среде, глубоко в живом организме, необходима для понимания сложной биологии живых организмов и развития заболеваний, — сказал биомедицинский инженер и ведущий автор исследования Цюрихского университета Даниэль Разански.

В частности, Разански и его команда вводили мышам флуоресцентные микрокапли, которые путешествовали по их кровеносной системе, и использовали определенную длину волны инфракрасного света, которая может лучше проникать в кости и освещать их. Эта концепция аналогична сканированию с помощью МРТ, поскольку позволяет ученым заглядывать внутрь мозга и видеть, какие из его участков активны.

На данный момент исследователи работают над дальнейшим усовершенствованием процесса, чтобы они могли получить лучшее разрешение картинки. Они уверены, что их открытие станет полезным диагностическим и медицинским инструментом.

— Обеспечение возможности оптических наблюдений с высоким разрешением в глубоких живых тканях представляет собой давнюю цель в области биомедицинской визуализации. Превосходное разрешение этой техники для оптических наблюдений в глубоких тканях может обеспечить функциональное понимание мозга, что делает его многообещающей платформой для изучения нейронной активности, микроциркуляции, нейрососудистого взаимодействия и нейродегенерации, — сказал Даниэль Разански в пресс-релизе.

Напомним, команда исследователей утверждает, что они обнаружили особый вид световой волны, которая может проходить сквозь объекты, создавая впечатление, будто они полностью невидимы.