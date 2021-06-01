Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Eurocontrol) обнаружила дополнительных около 250 тысяч килограммов выбросов диоксида углерода (СО2) в день из-за обхода авиакомпаниями воздушного пространства Беларуси.

Об этом сообщает Euroactiv.

По данным Eurocontrol, в среднем авиаперевозчики Евросоюза и Великобритании должны пролететь на 40 морских миль (74 км) больше, чтобы соблюсти санкции против Беларуси.

При этом еще до введения запрета на полеты над Беларусью, страну ежедневно пересекали около 300 рейсов, около сотни из них выполнялись перевозчиками из ЕС или Великобритании.

По оценкам Eurocontrol, сейчас ежедневно сжигается около 79 000 кг горючего в связи с перенаправлением авиарейсов в обход Беларуси.

При этом выброс оксидов азота, загрязняющих веществ, способствующих смогу и кислотным дождям, увеличивается примерно на 1 200 кг.

Как сообщалось, Евросоюз рекомендовал европейским авиаперевозчикам обходить Беларусь и запретил компаниям этой страны полеты в воздушном пространстве ЕС.

Ранее сообщалось, что мировые выбросы углекислого газа на планете из-за пандемии коронавируса снизились на 5,8%, что является рекордом со времен Второй мировой войны.