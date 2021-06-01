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Вакцинация против COVID-19 на рабочих местах и в университетах Японии может начаться 21 июн.
Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като, пишет «Интерфакс-Украина».
— В целях снижения нагрузки на регионы и для ускорения темпов вакцинации рассматривается возможность начала вакцинации на рабочих местах и в университетах, начиная с 21 июня, — отметил он в ходе пресс-конференции.
Ранее во вторник кабинет министров одобрил стратегию, направленную на содействие отечественным исследованиям и разработке вакцин для борьбы с коронавирусом и другими инфекциями.
В преддверии заседания кабинета министров премьер-министр Есихидэ Суга заявил коллегии здравоохранения, что он хочет, чтобы все соответствующие министры работали вместе в рамках стратегии, чтобы страна могла слаженно реагировать на инфекционные заболевания, включая COVID-19.
На данный момент в Японии одобрены вакцины против COVID-19 компаний Мoderna, Pfizer и AstraZeneca. При этом вакцину AstraZeneca пока не применяют в связи с обеспокоенностью из-за выявленных ранее в других странах случаев образования тромбов после вакцинации.
По темпам вакцинации Япония идет позади многих стран.
Напомним, в Николаевской области прививку против коронавируса за последние сутки, 31 мая, получили 763 человека. Из них 673 — первую дозу и 90 — вторую.
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Вакцинация против COVID-19 на рабочих местах и в университетах Японии может начаться 21 июн.
Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като, пишет «Интерфакс-Украина».
— В целях снижения нагрузки на регионы и для ускорения темпов вакцинации рассматривается возможность начала вакцинации на рабочих местах и в университетах, начиная с 21 июня, — отметил он в ходе пресс-конференции.
Ранее во вторник кабинет министров одобрил стратегию, направленную на содействие отечественным исследованиям и разработке вакцин для борьбы с коронавирусом и другими инфекциями.
В преддверии заседания кабинета министров премьер-министр Есихидэ Суга заявил коллегии здравоохранения, что он хочет, чтобы все соответствующие министры работали вместе в рамках стратегии, чтобы страна могла слаженно реагировать на инфекционные заболевания, включая COVID-19.
На данный момент в Японии одобрены вакцины против COVID-19 компаний Мoderna, Pfizer и AstraZeneca. При этом вакцину AstraZeneca пока не применяют в связи с обеспокоенностью из-за выявленных ранее в других странах случаев образования тромбов после вакцинации.
По темпам вакцинации Япония идет позади многих стран.
Напомним, в Николаевской области прививку против коронавируса за последние сутки, 31 мая, получили 763 человека. Из них 673 — первую дозу и 90 — вторую.