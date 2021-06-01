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Юридический адрес Южного межрегионального управления юстиции будет в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Во вторник, 1 июня, в Николаеве прошло расширенное выездное Коллегии Южного межрегионального управления Министерства юстиции.
Во время заседания обсуждили стратегические вопросы деятельности структурных подразделений в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
В соответствии с Приказом Министерства юстиции Украины, отныне юридический адрес Южного межрегионального управления Министерства юстиции (Одесса) определен в городе Николаеве, по адресу — улица 8 Марта, 107.
Напомним, в январе стало известно, что Южное межрегиональное управление Министерства юстиции, обслуживающее Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области, возвращается в Николаев. Губернатор сообщал, что ведутся переговоры о том, чтобы разместить управление в каком-то из помещений Николаевского судостроительного завода, которые «Укроборонпром» намерен сдать в аренду.
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Юридический адрес Южного межрегионального управления юстиции будет в Николаеве.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.
Во вторник, 1 июня, в Николаеве прошло расширенное выездное Коллегии Южного межрегионального управления Министерства юстиции.
Во время заседания обсуждили стратегические вопросы деятельности структурных подразделений в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
В соответствии с Приказом Министерства юстиции Украины, отныне юридический адрес Южного межрегионального управления Министерства юстиции (Одесса) определен в городе Николаеве, по адресу — улица 8 Марта, 107.
Напомним, в январе стало известно, что Южное межрегиональное управление Министерства юстиции, обслуживающее Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области, возвращается в Николаев. Губернатор сообщал, что ведутся переговоры о том, чтобы разместить управление в каком-то из помещений Николаевского судостроительного завода, которые «Укроборонпром» намерен сдать в аренду.