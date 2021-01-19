Южное межрегиональное управление Министерства юстиции, обслуживающее Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области, возвращается в Николаев.

Об этом рассказал глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в ходе онлайн-брифинга, передают НикВести.

Губернатор сообщил, что сейчас ведутся переговоры о том, чтобы разместить управление в каком-то из помещений Николаевского судостроительного завода, которые «Укроборонпром» намерен сдать в аренду.

— Мы сейчас разговариваем о размещении управления юстиции межругионального, которое возвращается в Николаев, к моему счастью. Это — Одесса, Николаев, Херсон. И у них есть потребность в 400 метрах квадратных, 20 кабинетов, 50 людей. Это дополнительные поступления в николаевский бюджет. И мы разговариваем по поводу размещения юстиции в этом помещении, — сказал Виталий Ким.

Напомним, Госконцерн «Укроборонпром» намерен сдавать в аренду неиспользуемые площади своих предприятий через площадку аукционов «ProZorro.Продажи» и уже подготовил реестр подобных 250 объектов общей площадью 380 тысяч квадратных метров.

Как пояснили на предприятии, такое решение приняли для того, чтобы заработать деньги на развитие концерна и выплаты задолженностей по зарплатам сотрудникам.

При этом в июне 2020 года Давид Арахамия заявлял, что в «Укроборонпроме» не могут найти деньги на ремонт административного здания. Именно поэтому на концерне решили рассмотреть возможность передачи административного здания «Николаевского судостроительного завода» Министерству обороны для размещения штаба ВМС Украины.

Стоит отметить, что адмиралтейство было создано в 1788 году по приказу Григория Потемкина и дало толчок к созданию города Николаева в 1789 году. Нынешнее здание адмиралтейства было построено в 1951 году в стиле Сталинский ампир. Шпиль здания венчает кораблик, в который заложено послание в 2017 год. Административное здание является новым: старое здание Николаевского адмиралтейства располагалось немного правее и было разрушено в ходе Второй мировой войны. Сейчас от него сохранились лишь фрагменты, в частности ворота, выходящие фасадной частью на Адмиральскую улицу.

Также напомним, что 26 октября 2020 года Хозяйственный суд Николаевской области начал процедуру банкротства государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод», который входит в состав госконцерна «Укроборонпром».

Завод сам подал заявление об открытии производства по делу о банкротстве. На данный момент предприятие не может погасить задолженность перед кредиторами. Общая сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 829 миллиона 678 тысяч 251 гривну.

Ранее в январе 2020 года Государственный концерн «Укроборонпром» сообщил, что после проведения аудита собирается выставит на продажу большую часть территории и имущества государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод».

Отметим, что процедура банкротства может затянуться на годы. К примеру, 19 октября 2011 года Николаевский хозяйственный суд, по иску управления Пенсионного фонда в Николаевской области, вынес постановление о возбуждении процедуры банкротства ЗАО «Николаевский судостроительный завод «Океан». В 2013 году суд признал завод «Океан» банкротом, после чего началась процедура ликвидации. Этот процесс закончился спустя пять лет, 3 декабря 2018 года, когда Николаевский судостроительный завод «Океан» продали с аукциона за 122 миллиона 195 тысяч гривен компании «Торговый дом «Аннона».