Жители двора по Центральному, 9 беспокоятся, что мертвые тополя могут упасть на детскую площадку. Коммунальные службы уже трижды отказывались срубать сухие стволы по разным причинам.

Соответствующее обращение поступило на редакционную почту НикВести.

Автор письма отмечает, что тополя засохли еще три года назад, однако в последние полтора года они начали представлять угрозу здоровью и жизни местных жителей — с них срываются и падают ветки, а коммунальные службы продолжают тянуть с их уборкой.

— Жители дома, в том числе и заявитель этого обращения, неоднократно обращались в органы местного самоуправления по поводу удаления деревьев, которые создают угрозу жизни человеку. Но постоянно, вместо действенных мер по уничтожению деревьев, от органов местного самоуправления поступали «отписки». Первая такая «отписка» пришла 19.02.2020р. В ней шла речь о запланированном обследование деревьев. Второй ответ пришел 09.04.2020р. В нем «специалистами» было установлено, что тополя сносу не подлежат, но требуют обрезки. Третий ответ пришел 22.04.2020р., в котором говорилось об отсутствии средств на обрезку деревьев, — говорится в обращении.

При этом в последние недели состояние деревьев значительно ухудшились, они могут рухнуть в любую минуту, а трещины пошли уже вдоль столбов.

— Таким образом, органы местного самоуправления, своим бездействием создали угрозу жизни не только жильцам дома и их детям, но и другим людям, которые проходят через двор рядом с этими тополями, — идет речь в письме.

Напомним, 22 февраля десять жителей микрорайона Матвеевка вышли на защиту местного леса, где продолжается рубка деревьев. В лесхозе говорят, что это массовая чистка леса.