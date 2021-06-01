После того, как в американском штате Вирджиния смягчили ограничения на потребление каннабиса полиция отправила в почетную отставку псов, которые были натасканы на запах марихуаны. Отслуживщих собак забрали к себе домой кураторы.

Об этом информирует Associated Press.

К тому же в штате приняли закон, который запрещает полиции проводить обыски в доме по запаху марихуаны. Собак, ушедших на заслуженный отдых, заменят новыми собаками, которых приучат искать только запрещенные наркотики, включая кокаин, героин и метамфетамины.

Часть полицейских департаментов не могут себе позволить потратить 15 тысяч долларов на покупку и обучение новой собаки, поэтому они распускают вовсе подразделения со служебными псами.

Собаки, обученные искать любые наркотики, одинаково гавкают на любые наркотики, поэтому невозможно сказать, указывают ли они на присутствие марихуаны или запрещенного наркотика. Собаки также не могут отличить небольшое допустимое количество марихуаны от большего, все еще незаконного количества наркотика.

Ранее НикВести сообщали, Министерство внутренних дел Польши планирует предоставить собакам и лошадям, которые работали на государство, официальный пенсионный статус и выплачивать им пенсию. Для этого в парламент подадут соответствующий законопроект.